Kilis’in nüfus istatistikleri

2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Kilis ve ilçelerinin nüfusu 142 bin 792 kişi olarak açıklandı.

İstatistiklere göre, Kilis merkezin nüfusu 105 bin 218 kişi olarak belirlenirken, Kilis merkez köyleri ile birlikte nüfusu 118 bin 725 kişi oldu. Elbeyli ilçe merkezinin nüfusu 2 bin 34 kişi köyleri ile birlikte Elbeyli toplam nüfusu 5 bin 841, Musabeyli ilçe merkezi nüfusu bin 190 kişi köyleri ile birlikte Musabeyli toplam nüfusu 13 bin 123, Polateli ilçe nüfusu bin 124 kişi köyleri ile birlikte Polateli toplam nüfusu 5 bin 103 kişi olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.