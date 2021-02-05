Kilis keçisi markalaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis keçisi markalaşıyor

İHA

Kilis keçisi markalaşıyor

“Kilis Keçisinin Halk Elinde Islahı” projesi kapsamında Kilis keçisi marka haline getirilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Kilis Keçisinin Halk Elinde Islahı” isimli proje, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve Kilis ili Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri birliğinin işbirliği ile Prof.Dr. Mahmut Keskin’in proje liderliğinde yürütülüyor. Kilis Keçi Birliği Başkanı Mehmet Cirnavuk’u ziyaret eden Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden Prof.Dr. Mahmut Keskin, yaptığı açıklamada Türkiye’de yaklaşık olarak 11 milyon baş keçi bulunduğunu ifade ederek, "Bu keçilerin yüzde 9697’sini Kıl keçileri oluşturmaktadır. Kıl keçileri her sene genellikle bir oğlak doğurmakta ve yılda 5070 kg süt vermektedir. Ülkemizde, Kilis, Gaziantep ve Hatay illerinde yaklaşık olarak 500 bin baş civarında Kilis keçisi olduğunu tahmin etmekteyiz. Yerli gen kaynağımız olan Kilis keçisi Türkiye için çok önemli bir genetik materyaldir. Yılda ortalama 350400 kilo süt verimi ve yüzde 50 civarında ikizlik oranına sahiptir. Yani Kıl keçisinin 57 katı oranında daha fazla süt vermektedir. Kurak ve sıcak iklim koşullarına çok dayanıklı olması Küresel İklim Değişikliğinin tartışıldığı bu günlerde Kilis keçilerinin önemini daha da artırmaktadır. Keçi sütü son dönemlerde toplum bilinçlenmesinin artmasına paralel olarak tercih edilebilirliği artan bir üründür. Keçi sütü, sahip olduğu aminoasit ve yağ asidi çeşitliliği ve laktoz miktarı gibi özellikler nedeni ile anne sütüne en yakın olan süttür. Özellikle Kalsiyum oranının fazla olması, bebeklerde diş oluşumu ve gelişimi, 40 yaş üzeri kadınlarda kemik erimesini önleme bakımından, keçi sütünün önemi daha da artmaktadır. Peynir, dondurma gibi ürünlere sağladığı değer de keçi sütünü avantajlı kılmaktadır. Diğer taraftan, Türkiye’de yılda yaklaşık olarak 2223 milyon ton civarında olan süt üretiminin yüzde 90’dan fazlası inek sütü iken sadece yüzde 3’ü keçi sütüdür. Yani Türkiye’de süt üretimi yetersizliği söz konusu değildir. Ancak keçi sütü üretiminde dikkat çekecek miktarda eksiklik söz konusudur. Ayrıca keçi sütü Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkelere rahatlıkla ihracatı yapılabilecek bir üründür” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Danimarka Mülteci Konseyi yöneticileri Kilis'te
YEREL HABERLER Danimarka Mülteci Konseyi yöneticileri Kilis'te
Kilis’te gübre denetimleri
YEREL HABERLER Kilis’te gübre denetimleri
Kilis ve Gaziantep’te 13 adresi eş zamanlı operasyon
YEREL HABERLER Kilis ve Gaziantep’te 13 adresi eş zamanlı operasyon
Kilis´teki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
YEREL HABERLER Kilis´teki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
Kaldırım işgaliyle mücadele
YEREL HABERLER Kaldırım işgaliyle mücadele
Rektör Karacoşkun, Yükseköğretim kurumlarının proje tanıtım toplantısında
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun, Yükseköğretim kurumlarının proje ...
Kilis’in nüfus istatistikleri
YEREL HABERLER Kilis’in nüfus istatistikleri
Kilis’in nüfusu bir yılda 302 kişi arttı
YEREL HABERLER Kilis’in nüfusu bir yılda 302 kişi arttı
Kilis’te 53 tarihi mekan restore edildi
YEREL HABERLER Kilis’te 53 tarihi mekan restore edildi
Terör gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Terör gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadelede büyük başarı
YEREL HABERLER Sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadelede büyük ...
Sobadan sızan gazdan 4 kişi etkilendi
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan 4 kişi etkilendi
Kilis’te kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Kilis’te kaçak sigara operasyonu
Başkan Yardımcısı Erkmen parkları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Yardımcısı Erkmen parkları inceledi