7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’ne ikinci kez Karacoşkun atandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’ne ikinci kez Karacoşkun atandı

İHA

7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’ne ikinci kez Karacoşkun atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u atadı.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü 2’inci kez Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Bilindiği gibi 11 üniversitenin rektör ataması yapıldığını ifade ederek, “Ben de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ikinci kez Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmış bulunmaktayım. Bu vesileyle Üniversitemize, şehrimize ve ülkemize rektör olarak hizmet etmeye devam edecek olmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Bugüne kadar yürüttüğümüz dört yıllık rektörlük görevimiz süresince, akademik niteliğin arttırılması, geliştirilmesi, eğitimöğretimin daha kaliteli hale gelmesi, fiziksel gelişim ve şehir kültürüne dönük katkılar ve özellikle uluslararasılaşma noktasındaki gayret ve çalışmalarımızla, Üniversitemizin Türkiye’deki Üniversiteler arasında daha iyi bir konuma ulaşması için yoğun bir çaba harcadık. Üniversitemizi önümüzdeki dönemde; dört yıldır oluşturup güçlendirdiğimiz adil, ilkeli, Üniversiteyi geliştirecek her gayreti teşvik, ödüllendirme ve şükranla mukabelede bulunma şeklindeki yönetim anlayışı ve hassasiyetlerle daha da fazla büyütmeye, ülkemizde ve dünyada görünür ve bilinir olmasına dönük çalışmalar ile master, doktora programlarını arttırıp uluslararasılaşma faaliyetlerine ağırlık vermek suretiyle daha büyük hedeflere taşımanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.
Karacoşkun sözlerini şöyle sürdürdü, “ Sadece eğitim öğretim ve araştırma misyonlarını yerine getirmekle kalmayacak, yerelde şehrimizin, ulusal düzeyde ülkemizin kültürel değerlerini yaşatmak için de gayret içinde olacak ve ülkemizin 2023 Yükseköğretim hedeflerini önceleyen bir üniversite olmayı hedef olarak önümüze koyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Üniversitemiz rektörlüğü görevini şahsımıza tevdi eden, Kilis’imize Üniversite kurulmasının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Üniversitemizin nitelikli akademik kadrolarının güçlenmesi ve eğitimöğretim ile araştırmageliştirme potansiyelinin gelişmesinde büyük katkıları olan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç Hocam’a, Saygıdeğer YÖK Yürütme ve Genel Kurul üyeleri Hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. Birlikte hizmet üretmekten ziyadesiyle mutluluk duyduğum Valimize, Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza, şehrin faydasına olan işlerde İktidar ve muhalefet ayrımı olmaksızın birlik ruhu içinde hareket eden başta iktidar partimiz olmak üzere tüm Siyasi Partilerimizin Yöneticilerine, Kilis Vakfı Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerine, üniversiteşehir bütünleşmesine katkı sağlayan tüm kurum, kuruluş ve paydaşlarımız ile Üniversitemizin faaliyetlerini yaygınlaştırmada katkı sağlayan basın ve yayın kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Yine Üniversitemizin başarısında büyük pay sahibi olan destek ve emeklerini hiç esirgemeyen Akademik ve İdari Yönetici arkadaşlarıma, diğer akademik ve idari personelimize, hassaten öğrencilerimize ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi ailesinde yer alan herkese saygı ve selamlarımı sunuyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Bu ülkenin akademisyeni olduğu kadar vatandaşı da olmanın bilinci ve duyarlılığı ile, Devletimizin içeride ve dışarıda vermiş olduğu Millî Mücadelede bizler de, şu ana kadar olduğu gibi Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak, yine üzerimize düşen vazifenin idrakiyle hareket etmeye devam edeceğiz. Başarı ekip işidir, tüm çalışma arkadaşlarımın da destek ve katkılarının yine devam etmesini bekliyorum. Rabbim sorumluluğu yüksek bu vazifeyi yapma sürecinde hak ve adaletten, hakkaniyetten ayırmasın. İşlerimizi kolay, sonuçlarını hayırlı eylesin inşallah" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'na Musa Kara seçildi
YEREL HABERLER AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'na Musa Kara ...
Kilis keçisi markalaşıyor
YEREL HABERLER Kilis keçisi markalaşıyor
Danimarka Mülteci Konseyi yöneticileri Kilis'te
YEREL HABERLER Danimarka Mülteci Konseyi yöneticileri Kilis'te
Kilis’te gübre denetimleri
YEREL HABERLER Kilis’te gübre denetimleri
Kilis ve Gaziantep’te 13 adresi eş zamanlı operasyon
YEREL HABERLER Kilis ve Gaziantep’te 13 adresi eş zamanlı operasyon
Kilis´teki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
YEREL HABERLER Kilis´teki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
Kaldırım işgaliyle mücadele
YEREL HABERLER Kaldırım işgaliyle mücadele
Rektör Karacoşkun, Yükseköğretim kurumlarının proje tanıtım toplantısında
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun, Yükseköğretim kurumlarının proje ...
Kilis’in nüfus istatistikleri
YEREL HABERLER Kilis’in nüfus istatistikleri
Kilis’in nüfusu bir yılda 302 kişi arttı
YEREL HABERLER Kilis’in nüfusu bir yılda 302 kişi arttı
Kilis’te 53 tarihi mekan restore edildi
YEREL HABERLER Kilis’te 53 tarihi mekan restore edildi