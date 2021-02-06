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Kıbrıs gazisi devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Kıbrıs gazisi devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi 67 yaşındaki Mehmet Ünsel Karataş, Kilis’te devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 67 yaşındaki Mehmet Ünsel Karataş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Topçu er olarak Kıbrıs’ta gazi olan Karataş için Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İl Garnizon ve 1.Hudut Alay Komutanı Piyadei Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile Kilis garnizon komutanlıklarında görevli rütbeli askerler ile vatandaşlar katıldı. Kıbrıs Gazisi Mehmet Ünsel Karataş’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından, Kilis Asri Mezarlık'ta defnedildi.

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