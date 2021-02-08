İkinci kez rektörlüğe atanan Karacoşkun görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun görevine başladı.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Kaacoşkun’un rektörlük cübbesi, Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar tarafından giydirildi. Prof. Dr. Kaacoşkun düzenlediği basın toplantısında, 5 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 11 üniversiteye rektör ataması yapıldığını ifade ederek, “Ben de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ve tensipleriyle ikinci kez Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmış bulunmaktayım. Bu vesileyle, üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edecek olmanın gururunu ve mutluluğunu bir kez daha yaşamaktayım. Bugüne kadar yürüttüğümüz dört yıllık rektörlük görevimiz süresince; üniversitemizin, fiziksel gelişim, akademik yapılanma, bilimsel niteliğin arttırılması ve geliştirilmesi, eğitimöğretim kalitesi, şehir kültürüne katkı, sanat ve edebiyat faaliyetleri, bilimsel ve kültürel projeler ve özellikle uluslararasılaşma noktasında Türkiye’deki üniversiteler arasında daha iyi bir konuma ulaşması için yoğun bir çaba harcadık. Yine, bugüne kadar çıkardığımız kitaplar, dergiler, tezler yayınlar, düzenlediğimiz, katkıda bulunduğumuz ulusal, uluslar arası toplantılar, çalıştaylar, sempozyumlar, desteklediğimiz bilimsel ve kültürel projeler, açtığımız lisans üstü programlar yoluyla üniversitelerimizin yetişmiş insan kaynağına katkı sunma yolunda önemli bir mesafe kat ettik. Bunun yanında, üniversitelerimizin salt akademik bilgi üreten ve öğreten kurumlar olmadığının, başta bulunduğu şehrin genelde ise ülkesinin ve ait olduğu medeniyet havzasının değerlerine sahip çıkarak bu değerlerin nesilden nesile aktarılmasında öncülük vazifesi üstlenen en önemli kurumlar olduğunun bilinci ve sorumluluğu ile Kilis’in tarihi serüvenini, kültürel zenginliğini, sanatını, sosyoekonomik altyapısını, en genel anlamda hafızasını ortaya çıkarmak amacıyla şehir içinde merkezler kurarak şehrimizle bütünleşme yolunda önemli bir adım attık” dedi.

Prof. Dr. Karacoşkun, sözlerini şöyle sürürdü:

"Üniversitemizi önümüzdeki dönemde; dört yıldır oluşturup güçlendirdiğimiz “ortak akıl temelli, adil, ilkeli, üniversiteyi geliştirecek her gayreti teşvik, ödüllendirme ve şükranla mukabelede bulunma” şeklindeki yönetim anlayışı ve hassasiyetlerle daha da fazla büyütmeye, üniversitemizin ülkemizde ve dünyada görünür ve bilinir olmasına dönük çalışmalar ile master ve doktora programlarını arttırıp uluslararasılaşma faaliyetlerine ağırlık vermek suretiyle daha büyük hedeflere taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Sadece eğitim öğretim ve araştırma misyonlarını yerine getirmekle kalmayacak, yerelde şehrimizin, ulusal düzeyde ise ülkemizin kültürel değerlerini ve medeniyet birikimini yaşatmak için de gayret içinde olacak, 2023 Yükseköğretim hedeflerini önceleyen bir üniversite olmayı hedef olarak önümüze koyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü görevini şahsıma ikinci kez tevdi eden, Kilis’imize Üniversite kurulmasının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, üniversitemizin nitelikli akademik kadrolarının güçlenmesi ve eğitimöğretim ile araştırmageliştirme potansiyelinin gelişmesinde büyük katkıları olan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç Hocam’a, Saygıdeğer YÖK Yürütme ve Genel Kurul üyeleri Hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. Birlikte hizmet üretmekten ziyadesiyle mutluluk duyduğum valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, şehrin faydasına olan işlerde iktidar ve muhalefet ayrımı olmaksızın birlik ruhu içinde hareket eden tüm siyasi partilerimizin yöneticilerine, Kilis Vakfı Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerine, üniversiteşehir bütünleşmesine katkı sağlayan tüm kurum, kuruluş ve paydaşlarımız ile üniversitemizin faaliyetlerini yaygınlaştırmada önemli bir katkı sağlayan basın ve yayın kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Yine üniversitemizin başarısında büyük pay sahibi olan, destek ve emeklerini hiç esirgemeyen Akademik ve İdari Yönetici arkadaşlarıma, diğer akademik ve idari personelimize, hassaten öğrencilerimize ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi ailesinde yer alan herkese saygı ve selamlarımı sunuyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Özellikle bu göreve yeniden atanmamızdan kalben mutluluk duyduğunu bildiğim şehrimizin güzel insanlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak, bu ülkenin akademisyeni olduğu kadar vatandaşı da olmanın bilinci ve duyarlılığı ile; Devletimizin ve Aziz Milletimizin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak, iç ve dış şer odaklarına karşı bugüne kadar olduğu gibi yine üzerimize düşen vazifenin idrakiyle hareket etmeye devam edeceğiz. Başarı ekip işidir, tüm çalışma arkadaşlarımın destek ve katkılarının yeni dönemde de artarak devam etmesini bekliyorum. Rabbim sorumluluğu yüksek bu vazifeyi yapma sürecinde hak ve adaletten, hakkaniyetten ayırmasın. İşlerimizi kolay, sonuçlarını hayırlı eylesin inşallah. Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.”

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