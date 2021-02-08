Kıbrıs gazisi Arif Baba’yla bir araya geldi

Kilis’in Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Hasancalı köyünde Kıbrıs Gazisi Arif Baba’yı ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.

Kaymakam Sertaç Kırçuval beraberinde İl Genel Meclis Üyesi Hasan Bozkurt ile ilçe protokolü ile birlikte Hasancalı köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Arif Baba ile köydeki diğer yaşlı ve hastaları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Kıbrıs Gazisi Arif Baba’ya yakın ilgi gösteren Kaymakam Kırçuvalı, her zaman şehit aileleri ile gazilerin yanında olduklarını söyledi.

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