Afrin şehidi Yunus Emre Doğan unutulmadı

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Suriye’nin Afrin kırsalında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütü PYD/PKK’nın hain saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan için şahadetinin seneyi devriyesinde unutulmadı.

Tunceli 4’üncü Komando Tugayı'nda görev yaparken geçici görevle Kilis’e gelen Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan, 7 Şubat 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK terör örgütü tarafından şehit edilmişti. Polateli ilçesi Yılanca (Karapınar) Köyündeki giden Kilis Kızılay Şube çalışanları Yunus Emre Doğan’nın ailesini ziyaret ederek kuranı kerim okuduktan sonra mezarında dua ettiler.

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