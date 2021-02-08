Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un protokol temasları

Kilis Valisi Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesine 2’inci kez Rektör olarak tekrar atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u Makamlarında kabul etti

Dört yıldır 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 üniversiteye yapılan rektör ataması ile birlikte, ikinci kez Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Rektör ilk görev gününde Vali Soytürk ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’ı ziyaret etti. Vali Soytürk, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Rektörü Karacoşkun’u tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Kilis Belediye Başkanı Ramazan da, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, güven tazeleyerek görevine devam eden Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un bizleri ziyaretinden ziyadesiyle memnun oldum. Yeni görevinde başarılar diler, ziyaretleri için şükranlarımı sunarım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.