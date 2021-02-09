Kilis’e Tıp Fakültesi kurulması için çalışmalar devam ediyor

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis’e Tıp Fakültesi kurulması için çalışmalar devam ettiğini söyledi.

İl Başkanı Karataş, Kilis’e tıp fakültesi kurulması için çalıştıklarını ifada ederek, “Kilis’e Tıp Fakültesi kurulması için daha önce Kilis Heyeti olarak milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, Valimiz ve Rektörümüzle birlikte YÖK Başkanı Yekta Saraç’ı ziyaret ederek taleplerimizi iletmiş, hazırladığımız raporları ve dosyaları kendileri ile paylaşmıştık. YÖK Başkanımız tarafından da konuya olumlu yaklaşılmış ve yasal şartların oluşması durumunda Kilis’e Tıp Fakültesi kurulmasına onay verileceği bizlere bildirilmiştir. Bu kapsamda, her ne kadar bir takım odaklar tarafından engellenmeye çalışılsa da, şu anda yapımı devam eden Yeni Devlet Hastanemizin ileride Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönüştürülmesi planlanmaktadır. Sonrasında ise akademik kadro ve diğer altyapı çalışmaları sonunda Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesinin kurulması hedeflenmektedir. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruluşuna onay verilen Çobanbey/Halep bölgesindeki Tıp Fakültesinin kurulması, tamamen ülkemizin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgesindeki stratejik hedeflerinin bir parçası olarak alınmış bir karardır. Söz konusu Fakülte, Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde değil, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulacaktır. Bu nedenle Kilis’e kurulması planlanan Tıp Fakültesi ile apayrı amacı ve özellikleri olan bir kurumdur. Vatandaşlarımızın konunun ayrıntılarını bilmeleri ve konuyu çarpıtmaya çalışanlara, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlara itibar etmemeleri adına açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. AK Parti kadroları, Kilis’i ilgilendiren ve Kilis’in yararına olan her konuda planlı bir biçimde var gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir” diye konuştu.

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