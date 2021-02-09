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Kilis’te 400 litre etil alkol ele geçirildi

İHA

Kilis’te 400 litre etil alkol ele geçirildi

Kilis'te bir araçta 400 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aslan Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı. Aramada araç içerisinde 400 litre etil alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu sürücü H.B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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