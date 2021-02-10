Kilis’te 377 bin adet uyuşturucu hap yakalandı

Kilis’te, polis bir araçta yaptığı aramada 377 bin 100 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.G. (31) ve Irak vatandaşı R.T.F.O.(27) içerisinde bulunduğu 31KMB36 plaka araç Oylum köyünde durduruldu. Araçta yapılan aramada 1,72 gram gelen uyuşturucu metamfetamine maddesi ile 377 bin 100 adet captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.G. ile R.T.F.O. gözaltına alındı.

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