Kilis’in tarihi kapıları kentin güzelliğine renk katıyor

Kilis’te tarihi sokaklarda bulunan 100150 yıllık kapılar kentin güzelliğine renk katarken, anahtarların demirden olması dikkat çekiyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli tarihi kentlerinden biri olan Kilis, tarihi sokakları, antika haline gelmiş olan kapıları ile dikkat çekiyor. 100150 yıllık ev kapıları günümüze kadar geldiği gibi tarihi kapıları açan yörede “Dil” olarak bilinen anahtarların kullanılıyor olması dikkat çekiyor. Kilis’te, son 15 yıl içerisinde 53 tarihi tescilli yapı restore edilirken, tarihi evlerin kapıları da eskisine uygun olarak korunarak restore ediliyor. Sokak düzenlemeleri ile tarihi mekanlar aslına uygun olarak yeniden hayat bulurken, tarihi camilerin kapıları da geçmişten bugüne muhafaza ediliyor.



Anahtarlar erkek veya dişi olarak kapıları açıyor

Kilis’te eski demirden yapılan anahtarlara “Dil” denirken, anahtarlar erkek veya dişi olarak da ikiye ayrılıyor. Tarihi evlerin veya mekanların birden fazla kapısı var ise hırsızlar tarafından anahtar yaptırılarak, açılmasın diye erkek ve dişi şeklinde anahtarlar kullanılıyor. Erkek anahtarın uç kısmı delik olduğu için anahtarın girdiği yer dişi olarak düzenleniyor, anahtarı kapıyı açmak için takıldığında erkek ile dişi anahtar birbirine uyumlu olduğu zaman kapı açılıyor. Dişi anahtarda ise tam dersi uygulanarak kapılar açılıyor.

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