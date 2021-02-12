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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kıraathane Söyleşilerinin 20’incisi düzenlendi

İHA

Kıraathane Söyleşilerinin 20’incisi düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kıraathane Söyleşilerinin 20’incisi düzenlendi.
“Kırım Savaşı'ndan Sonra Balkanlar ve Anadolu'ya Yapılan Göçler" başlıklı söyleşi Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım’ın sunumları ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Abdurahman Çetin’in moderatörlüğü ile online olarak gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Kırım’dan Balkanlara yapılan göçler hakkında detaylı bilgiler veren Yıldırım, Osmanlı Devleti'nde yapılan göçlerin yoğunlukla Kırım Savaşı sonrasında yaşandığını ve bu göçlerin siyasi, coğrafi, askerî vb. birçok sebebinin bulunduğunu belirtti.
Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, 18531875 yıllarında yaşanan Tatar ve Çerkez ağırlıklı göçlerin daha çok Rumeli ve Anadolu’ya olduğunu; 93 Harbi ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan göçlerin ise Anadolu’ya yönelik olduğunu dile getirdi. Osmanlı Devleti'nin göçe zorlanan insanların tüm haklarını ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında çözüm yolları bulduğunu, göçmenlerin yöneticilerinin kendi aralarından seçildiğini, Anadolu’ya olan göçlerden 1 milyon 200 bininin Çerkez, Nogay ve Tatarlardan oluştuğunu ifade etti.
Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, Osmanlı’dan günümüze dek göçmenlere kendi dinlerini yaşama imkânlarının sağlandığını, mesleki yönden de kendilerini geliştirmeleri noktasında birçok olanaklar tanındığını belirterek yaşadığımız Anadolu coğrafyasında, bizlerin her daim göçmen karşılama ve onların sorunlarına çözüm yolu bulmada deneyimli olduğumuzu vurguladı.
Söyleşi, Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım’ın sunumunun ardından gerçekleştirilen sorucevap bölümü ile sona erdi.

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