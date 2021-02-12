Kilis’te İRAP Tanıtım toplantısı yapıldı

Türkiye Afet Eğitim Yılı ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım toplantısı yapıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları üst yöneticilerinin katılım sağladığı İl Afet Risk Azaltma Planı ve 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantının açılış konuşması İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Olgun tarafından yapıldıktan sonra Kilis’in afetselligi ve İl Afet Risk Azaltma Planının oluşturulması için izlenecek yol ve yöntemler konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Daha sonra katılımcılara Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Uğur Özçelik tarafından 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi sunumu gerçekleştirildi.

Vali Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan tarafından konuyla ilgili görüş ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.