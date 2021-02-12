Kilis´te, 10 kaçak göçmen yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS´te, polis ekiplerince bir evde yapılan aramada Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ihbar üzerine Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, ev sahibi R.K. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-02-12 10:46:24



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