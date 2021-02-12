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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis Kazası - Halep Vilayet Salnameleri kitabının tanıtımı yapıldı

İHA

Kilis Kazası - Halep Vilayet Salnameleri kitabının tanıtımı yapıldı

Prof. Dr. Bilgehan Pamuk tarafından yazılan Kilis Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından bastırılan Kilis KazasıHalep Vilayet Salnameleri adlı kitabın lansman toplantısı yapıldı.
Belediye Mehmet Abdi Bulut Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Prof. Dr. Bilgehan Pamuk ile çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Belediye Başkanı Servet Ramazan, yaptığı konuşmada, Kilis Kazası Halep vilayet salnameleri 18671908 adlı kitabın lansman toplantısına katılanlara teşekkür ettiğini ifade ederek, “Sözlerime başlamadan önce, Kilis’imizin 18671908 tarihleri arası dönemine ait ender bilgiler içeren bu nadide eserin, Kilis belediyesi kültür yayınlarına kazandırılmasında çok önemli bir role sahip olan Rahmetli Başkanımız Merhum Avukat Mehmet Abdi Bulut’u saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Kilis belediyesi olarak memleketimizin köklü tarihini önemsiyoruz. Bu kitabın her bir sayfasında bu tarihi dokuyu hissedebileceğinize eminim. Tam anlamıyla memleketimiz adına gurur verici bir eser ortaya koyulmasının sevinici içerisindeyim. Bu nadide eserin tarihi değeri olduğu kadar akademik değeri olduğunun da elbette farkındayız. Bu sebepledir ki eserimizden ilk etapta toplamda 1000 takım yani 3000 cilt hazırlattık, Ve başta Cumhurbaşkanlığı millet kütüphanesi olmak üzere ülkemizin önemli kurum ve kütüphanelerine birer takım gönderdik. Bu kitabın oluşumunda katkı sağlayan başta Profesör Doktor Bilgehan Pamuk Hocama ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Kilis Kazası Halep Vilayet Salnameleri adlı kitabın yazarı Prof. Dr. Bilgehan Pamuk, hayallerini gerçekleştirmenin büyük mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Mehmet Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut ile başladığımız bir süreçti. Osmanlı devletinin 19’uncu yüz yıldaki, dikkati geçen kazalarından olan Kilis’teki pozisyonunu, durumunu ortaya koymayı arzu ettik. İmparatorluğun en uzun 100 yılı olarak tanımlanan bu süreç içerisinde Kilis kazasının demografik yapısı, nüfus yapısı, idari üniteleri, yöneticilerini, şehrin dinamiklerinin nasıl olduğunu, diğer taraftan nasıl bir kırsal hayat olduğunu, nasıl idari bir yapısı olduğunu bunları ortaya çıkarmış olduk. 9 bin 800 sayfalık bir tarama yapıldı. Osmanlı arvişlerine girilerek, tarihi vesikalar çıkarıldı. Osmanlıcaya ilgi duyanlar içinde aslı ile birlikte çevirileri de hazırlandı. Yaklaşık 440’a yakın köyü olan, 70 bin nüfuslu bir kazayı konuşuyoruz. Halep vilayeti içerisinde Kilis dikkat çeken hususlardan birisidir. Kilis’in sınırlarının 1’inci dünya savaşından sonra nasıl değiştiğinin bir göstergesidir. Eğitim öğretim hayıtını ele aldık. Eğitim öğretimin nasıl değişikliklere uğradığını tespit etti. Medreselerin yerine daha modern okulların, rüştiyeler gibi açıldığını gördük. Öğrenci, öğretmen sayılarını personellerine ulaştık. Kazanın yöneticileri, belediye başkanları, kaymakamları, çatısı altında olduğumuz ilk belediye yapılanmasını başkanlarını belediye meclis üyelerini bunlar hakkında da detayla bir çalışma yaptık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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