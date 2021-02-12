Kilis´te, 10 kaçak göçmen yakalandı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla giriş yapan 10 göçmen polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde R.K.’ya ait evde yaptıkları kimlik kontrolünde Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 3'ü çocuk 10 kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu R.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.