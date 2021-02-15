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“YÖK Anadolu Projesi” kapsamında İstanbul ile 7 Aralık Üniversiteleri arasında işbirliği

İHA

“YÖK Anadolu Projesi” kapsamında İstanbul ile 7 Aralık Üniversiteleri arasında işbirliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde İstanbul Üniversitesi ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasında “YÖK Anadolu Projesi” kapsamında işbirliği protokolü törenle imzalandı.
7 Aralık Üniversitesi Kütüphane ve Kongre Merkezi Senato Salonunda İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından “YÖK Anadolu Projesi” kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.
7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, imza töreni öncesi yaptığı açıklamada, 7 Aralık Üniversitesinin 14 yaşında çok genç bir üniversite olduğunu ifade ederek, “Üniversitemizde 3 ayrı kampüsümüzde, 8 fakültemiz, 2 yüksekokulumuz, 4 meslek yüksekokulumuz, 14 araştırma merkezimiz, araştırma laboratuvarlarımız bulunuyor. İstanbul Üniversitesi ile ortak paylaşımlar yapacağımız, akademik kültürel destekleri alacağımız bütün işleri için her şeyden önce bu projenin öncüsü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a projenin yürütücüsü YÖK Başkanımız Yekta Saraç hocamıza Kilis’imiz adına, üniversitemiz adına kalbi şükranlarımı sunuyorum. Biz bu işbirliği sonucunda hem öğrencilerimizin eğitim süreçlerine hem hocalarımızın akademik çalışmalarına daha daha da değer katacak projeyi bugün gerçekleştirmiş olacağız İnanıyorum ki Kilis 7 Aralık Üniversitesinin daha kısa zamanda daha çok yol almasını sağlayacaktır” dedi.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Üniversiteler arasında büyük bir rekabet bulunduğunu ifade ederek, “Rekabet nedeniyle üniversitelerin birbirinin yerine almak için büyük gayretleri var. Araştırma üniversitelerimiz arasında sıkı bir rekabet var. Üniversiteler 3 başlık altında izlenilmektedir. Kapasite, kalite, işbirlikleri ve girişimcilik alanları, İstanbul Üniversitemiz işbirliği ve girişimcilik alanında her zaman bu bilgi ve birikimini kendi paydaşlarına öncelikle ülkemiz menfaatine, sonrada insanlık barışına olmak üzere de hem ulusal, hem de uluslararası paydaşlara açmış durumdadır. Bu çalışmalarımız YÖK başkanımız tarafından uygun görülerek, bir proje haline geldi. Cumhurbaşkanımız tarafından himaye edilen yapılıyor. Duyuruları da cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanımız tarafından himaye edilen ülkemiz adına da ümit eden bir proje için buradayız” diye konuştu.
Daha sonra İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun birbirlerine karşılıkla günün anısına hediyeler takdim ettiler. 7 Aralık Üniversitesinin tanıtım videosu ile YÖK Anadolu Projesi” sinevizyon eşliğinde gösterildi.

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