Dezenfekte çalışmaları sürüyor

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Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, covid19'la mücadele kapsamında Kilis Belediyesine bağlı hayvan pazarında dezenfekte çalışması yapılarak, vatandaşlara maske dağıtıldı. Ayrıca, gelen hayvanların nakil belgeleri ve tartım işlemleri rutin olarak belediye personeli tarafından yapıldığı bildirildi.

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