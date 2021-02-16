Kilis merkez nüfusuyla 18 ilden büyük

2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Kilis merkez ilçe nüfusu 105 bin 218 ile 18 ilin merkez nüfusundan fazla olurken, Türkiye’nin merkez ilçe nüfusu en küçük il 22 bin 190 ile Ardahan oldu.

İHA muhabirinin derlediği bilgeye göre, ADNKS göre, 105 bin 218 nüfusu bulunan Kilis İlçe Merkez Nüfusu, Zonguldak İlçe Merkezi 103 bin 417, Kars İlçe Merkezi 90 bin 523, Kırklareli İlçe Merkezi 79 bin 884, Iğdır İlçe Merkezi 96 bin 887, Yozgat İlçe Merkezi 90 bin 206, Burdur İlçe Merkezi 89 bin 897, Çankırı İlçe Merkezi 87 bin 589, Bartın İlçe Merkezi 77 bin 809, Bilecek İlçe Merkezi 65 bin 73, Şırnak İlçe Merkezi 64 bin 185, Hakkari İlçe Merkezi 59 bin 465, Sinop İlçe Merkezi 53 bin 813, Bitlis İlçe Merkezi 52 bin 24, Bayburt İlçe Merkezi 43 bin 590, Gümüşhane İlçe Merkezi 37 bin 752, Tunceli İlçe Merkezi 33 bin 873, Artvin İlçe Merkezi 25 bin 288 ile Türkiye’nin merkez ilçe nüfusu en küçük il 22 bin 190 ile Ardahan olarak belirlendi.

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