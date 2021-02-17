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Astronotlar cennet çamuru ile beslenecek Uzaya gidecek astronotlara enerji olsun diye dünyaca ünlü Kilis cennet çamuru gönderilecek

İHA

Astronotlar cennet çamuru ile beslenecek Uzaya gidecek astronotlara enerji olsun diye dünyaca ünlü Kilis cennet çamuru gönderilecek

Türkiye’nin uzay programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasından sonra uzaya gidecek Türk astronotlara enerji olsun diye dünyaca ünlü Kilis cennet çamuru gönderilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir Türk vatandaşını uzaya gönderilmesi için çalışmaların başlandığını açıklaması Kilis’te heyecanla karşılandı. Dünyaca ünlü Cennet Çamuru yapılan Kilis’te tatlıcılar uzaya gidecek astronotların iyi beslenmesi enerji olması için sınırsız cennet çamuru gönderme taahhüdünde bulundular.
Kilisli Cennet Çamuru ustası Abdurrahman Kilimci, Cennet Çamurunun coğrafi işaret belgesiyle tescilli olduğunu ifade ederek, “Cennet çamuru, tereyağı, künefe, toz fıstık, öğütülmüş fıstık, şeker şerbeti ile yapılır. Bakır tepsinin içerisinde tere yağı tepside eritildikten sonra içerisine künefe ilave edilir, tereyağı ile künefe 10 dakikalık harmanlama süresinden sonra içerisine toz fıstık ile toz şeker dökülür. Terleme aşaması yapılmasını müteakip bu esnada künefenin altı kızarır, hepsini harmanladıktan sonra üzerine kaynamış şerbet dökülür. Köy kaymağı yapılan cennet çamurunun üzerine konur, üzerine tarçın, pudra şekeri ve fıstık konarak hazır hale gelir” dedi.

“Astronotlar cennet çamuru ile beslenecek”
Kilimci, astronotların uzaya çıktıklarında Cennet çamurunu sınırsız ikram yapacaklarını ifade ederek, “Kilis adına yapacağız İnşallah, astronotlara enerji takviyesi olmuş olacaktır. Astronotların eğitim aşamasına da cennet çamurunu göndereceğiz. Güç versin şifa olsun kuvvet olsun diye göndereceğiz. Dünyaca ünlü cennet çamurumuzu uzaya dahi ismini yazdırmasını istiyoruz” diye konuştu.

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