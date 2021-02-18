Otomobilde 61 şişe sahte içki ele geçirildi

Kilis’te polis bir otomobilde yaptığı aramada 61 şişe sahte içki ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis'e bağlı Öncüpınar Mahallesi'nde M.B. ile A.T.Ş.’nin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 61 şişe sahte içki ele geçirildi. M.B. ile A.T.Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.