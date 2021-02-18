Parklara zarar verenlere Belediye Başkanı Ramazan’dan tepki

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Parklara zarar verenlere tepki gösterdi.

Başkan Ramazan, Kilis'i bahara hazırlığının yapıldığı bu günlerde park ve bahçe ekiplerinin gece gündüz demeden çalıştığını ifade ederek, “Daha yeşil ve sosyal donatı alanları daha geniş bir Kilis oluşturma hayali içerisindeyiz. Ancak bugün ekiplerimizin çekmiş olduğu bu görüntü beni ziyadesiyle rahatsız etti. Parklarımızı bu hale getirenlere gereken cezaların verilmesinin özellikle takipçisi olacağım. Siz kıymetli hemşerilerimin de evlerinizin ve işyerlerinizin yanında ki parklarımıza ve sosyal donatı alanlarımıza sahip çıkarak, bu tarz görüntülere mahal vermeyeceğinize ve bizlere böyle bir durumla karşılaştığınızda sorumluları bildireceğinize olan inancım tamdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.