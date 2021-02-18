Gara şehitleri için mevlit okutuldu

Kilis’te, Gara’da şehit olan 13 kişi için Kuranı Kerim tilaveti ile mevlit okutuldu.

Kilis’te bir otel ile Kilis İl Müftülüğü işbirliğiyle Gara’da şehit edilen 13 kişi için unutulmadı. Şehitler için Kuranı Kerim tilavetinde bunuldu. Mevlit okunduktan sonra İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından Gara şehitleri ile vatan için şehit olan güvenlik güçlerine dua etti.

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