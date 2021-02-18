Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te yakalandı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi, sınır devriyeleri tarafından yakalandı. Yabancı uyruklu kişinin, kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist olduğu belirlendi.

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu kırmızı bültenle aranan S.A., Kilis'te 1'inci Hudut Alay Komutanlığı sınır devriyeleri tarafından yakalandı. Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen DEAŞ'lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Yakalanan terörist ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-02-18 20:42:30



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