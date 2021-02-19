Zabıta tatlıcıları denetledi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Kent genelinde tatlıcılar denetlendi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kilis’teki tatlıcıların korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Halkımızın sağlığını korumak adına Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tatlıcıları ve dondurmacıları denetleme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. Zabıta Müdürlüğünün denetimlerinin gıda söktüğünde devam edeceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.