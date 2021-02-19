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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te yakalandı (2)

DHA

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te yakalandı (2)


TUTUKLANDI
Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlularından olan ve kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu S.A., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-02-19 17:28:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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