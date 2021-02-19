Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te yakalandı (2)

13 şehidin katili işte o alçak!

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TUTUKLANDI

Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlularından olan ve kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu S.A., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-02-19 17:28:50



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