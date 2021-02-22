Kilis'te fırınlar denetlendi

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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kentteki fırınlar denetlendi.

Zabıta Müdürlüğü tarafından Şehrin muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren fırınlarda rutin denetimlerler sürüyor. Zabıta ekipleri denetimlerde ekmeklerin gramaj kontrollerini yapıyor. İşyeri sahiplerini hijyen kurallarına riayet etmeleri konusunda uyaran ekipler, iş yeri önlerine yakacak malzeme koyarak işgal etmemeleri ve çevreyi kirletmemeleri konusunda uyardı. Ekipler, denetimlerin artarak süreceğini bildirdi.

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