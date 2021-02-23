Kilis´te sahte içki operasyonu

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu A.K.'nin sahte içki üretip sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin Gaziler Mahallesi'ndeki adresine baskına yapan ekipler; 155 litre etil alkol, 65 litre sahte içki, 8 litre aroma, 650 doluma hazır cam alkol şişe, 515 sahte bandrol, 198 etiket ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulanmasına başlandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-02-23 15:02:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.