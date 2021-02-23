Kilis´te sahte içki operasyonu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu A.K.'nin sahte içki üretip sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin Gaziler Mahallesi'ndeki adresine baskına yapan ekipler; 155 litre etil alkol, 65 litre sahte içki, 8 litre aroma, 650 doluma hazır cam alkol şişe, 515 sahte bandrol, 198 etiket ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulanmasına başlandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-02-23 15:02:40
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