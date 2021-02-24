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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde bazı uygulamalı dersler yüz yüze yapılabilecek

İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde bazı uygulamalı dersler yüz yüze yapılabilecek

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde son sınıf öğrencilerinin uygulamalı derslerinin isteğe bağlı olarak yüz yüze yapılabileceği bildirildi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, özellikle son sınıf öğrencilerinin uygulamalı derslerinin isteğe bağlı olarak yüz yüze yapılabileceğini açıkladı. 7 Aralık Üniversitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Üniversitemizde 20202021 EğitimÖğretim yılı bahar döneminde derslerin nasıl yapılacağına dair ilgili komisyon ve birimler gerekli değerlendirmeleri yapmış olup ülkemizin ve ilimizin Covid19 durumu dikkate alınarak bir takım kararlar alınmıştır. Teorik derslerin uzaktan ve çevrimiçi olarak yapılmasına, sınıfların seyreltilmesi ve pandemi kurallarına azami ölçüde dikkat edilmesi gibi gerekli tedbirler alındıktan sonra son sınıflarda uygulamalı derslerin öğrencilerin isteğine bağlı olarak yüz yüze yapılabilmesine, Yüksek Lisans ve doktora programlarında ana bilim dalı başkanlıklarının öğrenci yoğunluklarına ve dersin niteliğine göre derslerin işleyişini belirlemede yetkilendirilmesine, alınan bu kararların Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulundan yapılacak açıklamalara göre revize edilmesine, karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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