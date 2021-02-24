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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ZeytinDalı 100. sayısıyla dalya dedi

İHA

ZeytinDalı 100. sayısıyla dalya dedi

Kilis’te, 27 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan yerel kültür, tarih ve edebiyat dergisi ZeytinDalı, 100. sayısını yayınlamanın kıvancını yaşıyor.
Kilis Kültür Derneği Kilis Şubesi Başkanlığının yayın organı olarak “Kilis’in Kültür Sesi” sloganıyla yayın yaşamını sürdüren ZeytinDalı, yeni 100. sayısıyla “dalya” diyerek özelde Kilis’in, geneldeyse ülkenin yerel kültür hazineleri arasında kendine saygın bir yer edinmiş oldu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve 100. sayıyı yayınlamanın gururunu yaşayan Kilis Kültür Derneği Kilis Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve ZeytinDalı Dergisi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Muhlis Salihoğlu, 27 yıldır adeta özenle bir çocuk büyütür gibi büyük bir özveriyle bu önemli kültür hizmetini yerine getirdiklerini belirtti. Salihoğlu, yayınladıkları 100. sayı ile de bu başarıyı taçlandırmış olduklarını söyledi.
ZeytinDalı’nın bugünlere gelmesinde Kilis’te ve dışarıda yaşayan Kilislilerden bu kadar ilgi görüp heyecan ve merakla beklenmesindeki en önemli unsurun “gönülden sevilmek” ve “sadece Kilis kültürüne hizmet etmek” olduğunu vurgulayan Salihoğlu, “Bu süreçte ZeytinDalı’nın yaşaması için maddi manevi destekleriyle katkı veren, sosyal medya aracılığıyla paylaştıkları iyi dilekleri ve takdirleriyle bizi yüreklendiren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca Kilis’in kültür hazinesinde yerini alan ve Kilis’le ilgili yapılan her araştırmada bir başvuru kaynağı olan ve bugün itibariyle 10 cilte ulaşan ZeytinDalı’na her türlü desteği veren dostlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.
Kapağında “Kilis Havrası”nın olduğu ZeytinDalı’nın yeni 100. sayısında Muhlis Salihoğlu “Günlerin Getirdiği”, Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım “Kilis Rüştiye Mektebinin Kuruluşu”, Dr. Öğr. Üyesi Armağan Zöhre “Kilis’te Yetişen Bazı Divan Şairleri”, Hasan Bitken “1915’li Yıllarda Kilis’te İnsan Mozaiği”, Halil İnce “Mütareke Döneminde Kilis”, Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Parlak Kalkan “Tabelaların Dilinden Kilis”, Zehra Eraslan “Zennup Teyze Diyetisyene Giderse”, Mutlu Naim Salihoğlu “Kilis’in Bir Kültür Değeri Kilis Havrası” başlıklı makaleleriyle yer aldılar.
Dergide ayrıca Kilis’ten haberler, etkinlikler, Kuvayi Milliye Kahramanları, Tarihten Yapraklar, Portreler, Kilis Belediye Başkanları albümü, Kilis Mizahı ve acı kayıplarımız sayfaları da yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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