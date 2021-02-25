Kilis’te büyükbaş hayvanların aşılanmasına başlandı

Kilis’te, ilkbahar dönemi ŞAP ve LSD Aşılama Kampanyası kapsamında tüm sığır cinsi büyükbaş hayvanların aşılanmasına başlandı.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrol Genelgesi gereğince Kilis merkez ve ilçelerinde uygulamaya başlaanan ilkbahar dönemi ŞAP ve LSD Aşılama Kampanyası kapsamında 30 Nisan 2021 tarihine kadar tüm sığır cinsi büyükbaş hayvanların aşılanması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral bir hastalık olduğunu ifade ederek, “Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık; et veriminde yüzde 3045, süt veriminde yüzde 1535 arasında kayıplara neden olmaktadır. Özellikle hastalığa karşı son derece hassas olan genç hayvanlarda ölümlere yol açmaktadır. Hastalıktan korunmanın yolu, 2 aydan büyük tüm hayvanların altı ay aralıklarla yılda iki kez aşılanmasıdır. Kampanya esnasında tüm sığır cinsi hayvanlar şap aşısı ile aşılanacaktır. İlk defa aşılanan sığır cinsi hayvanlara 1 ay sonra ikinci kez (rapel) aşılama yapılacaktır. Aşılama kampanyası çerçevesinde tüm yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarını aşılatmaları 5996 sayılı kanun gereğince mecburidir. Şap aşısı yapılmamış hayvanlar için Veteriner Sağlık Raporu (Sevk Raporu) düzenlenmemektedir. Ayrıca, buzağı desteklemesinden faydalanmak için buzağıların şap aşısı ile aşılanmış olmaları şarttır. Yetiştiricilerimizin aşılama kampanyasına duyarlı olması ve görevli personelimize gerekli kolaylığı göstermesi hayvanlarının sağlığı ile verimi yönünden büyük önem arz etmektedir” dedi.

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