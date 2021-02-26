Çocuklarını göremeyince çatıya çıktı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te, bir kişi çocuklarının kendisine gösterilmemesini bahane ederek, iş merkezinin çatısına çıktı.

Edinilen bilgiye göre, A.K. (31), boşandığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini ileri sürerek, Kilis Adliyesi karşısındaki 6 katlı iş merkezinin çatısına çıktı. Bir kişinin çatıya çıktığını gören vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin uzun ikna çalışmaları sonucu A.K. iş merkezinin çatısından indirildi. A.K. Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.