Kilis´te, uyuşturucu operesyonu: 5 gözaltı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 kilo 205 gram metamfetamin ile 11 bin 937 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şıh Mehmet Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 kilo 205 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kent merkezinde Suriye uyruklu A.N. ve M.A.H. ise yanlarındaki çantada 11 bin 937 uyuşturucu hap ile yakalanarak gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-02-26 13:24:54



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