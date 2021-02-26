Kilis´te intihar girişimini polis önledi

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, boşandığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini ileri süren A.K., iş merkezinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. A.K. polis ekiplerinin çabasıyla ikna edilerek indirildi.

Öğle saatlerinde Kilis Adliyesi'nin karşısındaki 6 katlı iş merkezinin çatısına çıkan ve atlayacağını söyleyen kişiyi görenler durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken çatıya çıkan polis ekipleri boşandığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini bu nedenle intihar edeceğini söyleyen A.K.'yi ikna edip, indirdi. A.K., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-02-26 13:48:34



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