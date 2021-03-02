Suriye sınırında normalleşme sevinci

Covid19 risk değerlendirme haritasında turuncu kategoride bulunan Suriye sınırındaki Kilis’te kontrollü normalleşme sürecinin başlaması, esnaflar tarafından sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın kontrollü normalleşme kurallarını açıklanmasının ardından, Suriye sınırındaki Kilis’te sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Kentteki lokanta, kafe ve gıda sektöründeki iş yerleri, uzun bir aradan sonra müşteri kabul etmeye başladı. Lokanta sahibi Erdoğan Aktaş, 34 aydır paket servis yaptıklarını ve bugünden itibaren normalleşmenin başladığını ifade ederek, “Bütün tedbirleri iş yerinde almış durumdayız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak iş yerini açtık. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bir daha kapanmayı kaldıracak durumda değiliz, bu nedenle herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.