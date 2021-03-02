Yalnız yaşadığı evinde öldürülmüş olarak bulundu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, Selahattin Polat (78) evinde ölü bulundu. Polat'ın darbedilerek öldürüldüğü tahmin ediliyor.
Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat´tan, haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları girdikleri evde Polat'ın cesediyle karşılaştı. ihbarla gelen jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası darbedilerek öldürüldüğü tahmin edilen Selahattin Polat´ın cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiğinin belirlenmesine yönelik soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-03-02 18:04:33
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