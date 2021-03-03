Başkan Yardımcısı Erkmen Alman heyetiyle bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Alman heyetiyle bir araya gelerek uygulanan projesi, yapılacak projeler konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Almanya Büyükelçiliği Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Müsteşarı Angelika Sülzen ve GIZ Türkiye Ülke Direktörü Rubeena Esmail, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen’i ziyaret etti.

Erkmen, “ Görüşmeler sonucunda ilimizdeki projelere devam edeceğimizin ve birlikte yeni projelere imza atacağımızın kararını aldık. Kilis’e hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.