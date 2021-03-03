Başkan Yardımcısı Erkmen Alman heyetiyle bir araya geldi

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Alman heyetiyle bir araya gelerek uygulanan projesi, yapılacak projeler konusunda görüş alış verişinde bulundu.
Almanya Büyükelçiliği Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Müsteşarı Angelika Sülzen ve GIZ Türkiye Ülke Direktörü Rubeena Esmail, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen’i ziyaret etti.
Erkmen, “ Görüşmeler sonucunda ilimizdeki projelere devam edeceğimizin ve birlikte yeni projelere imza atacağımızın kararını aldık. Kilis’e hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.