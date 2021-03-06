Sınırda uyuşturucu operasyonu

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Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye getirilen 3 kilo esrar ile 8 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, , Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve 1'inci Piyade Hudut Alay Komutanlığı tarafından müşterek yapılan operasyonda Öncüpınar Suriye sınır hattından , yasadışı yollardan Suriye’den Türkiye’ye geçirildiği tespit edilen 3 kilo toz Esrar ile 8 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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