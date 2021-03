Milletvekili Dülger’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında hayatın temel direği kadınların 'Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ettiğini belirtti. Dülger, mesajında, “Hayatın her alanında varlıkları, emekleri, sevgi dolu yürekleri ve mücadeleleriyle geleceğin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, dünyamızı güzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden, gerek aile gerek toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Ülkemize hizmetleriyle değer katan, eğitimden iş hayatına ve siyasete kadar her alanda kadınlarımızın söz sahibi olmaları sorunlarını dile getirebilmeleri, çözüm önerileriyle yol gösterici olmaları ve öncül rol üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Tüm kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, eğitimli, cesur ve öz güveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir. Ayrıca kadınlarımız her daim zarafetleri, fedakarlıkları, yüksek duygusal zekaları, nezaketleri ve letafetiyle toplumumuzun kurucu ve denge unsuru olmuşlardır. Kadına saygı, değerlerimizin, gelenekgöreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir. Kadına yönelik şiddet ve baskı sadece ülkemizin değil, tüm dünya kadınlarının sorunudur. Uğradığı haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Söz konusu anlayışın ve kadınlarımızın cinsiyetleri sebebiyle istismara uğramasının her zaman karşısında olacağımızı ve onların hak arayışlarında en büyük desteği vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza, sabır temenni ediyorum. Virüs nedeniyle vefat eden kadınlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. İnsanlığın umudunu yeşerten, ülkemizde birlik ruhunu mayalayan, milli manevi değerlerimizi yücelten ve ailelerimize güç katan bütün kadınlarımıza şükranlarımı sunuyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadesine ver verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.