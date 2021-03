Ramazan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Ramazan, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dilekleriyle kutladığını belirtti. Ramazan, "Hayatımızın her alanında varlıklarıyla onurlandığımız, üreten ve değer katan bir toplumun temel taşları, bizlere annelik vasıflarıyla şefkatin, eş olma vasıflarıyla ise sevginin ne demek olduğunu öğreten tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Toplumumuzda kadınlarımız çok özel bir konuma sahiptir. Ülke olarak gerek ticaretten siyasete, gerekse eğitimden sağlığa kadar gelişimimizde en önemli etken kadınlarımızdır. Bir anne, bir eş ve bir evlat olarak kadın, toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Kadınlarımıza her alanda kabiliyetlerini ortaya koyabilecekleri fırsatlar sunulması, toplum olarak her zaman daha da ileriye gidebilmemiz için adeta bir görevdir. Günümüzde olduğu gibi tarihimizde de çok büyük öneme sahip olan kadınlarımız, bir çok devletin kuruluşunda olduğu gibi, bir çok devlet adamının yetişmesinde de çok önemli roller oynamışlardır. Kurtuluş savaşının görünmez kahramanları olan Türk kadınları, bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri savaşmışlardır. Büyük Türk Milletinin aziz kadınları, anne ve eş olarak hep hak ettiği konumda, ailenin ve toplumun merkezinde her zaman baş üstünde taşınmıştır. Gerek cennetin annelerin ayakları altında olduğu inancımızla, gerekse gelenek ve göreneklerimizde saygın bir yeri bulunan kadınlarımızın sosyal ve siyasal hayatta daha ileri konumlarda yer almalarının, toplumuzun geleceğinde uyandıracağı etkinin de farkında olarak kadına şiddetin artık toplumumuzun gündeminden çıkması gerektiğini ve kadına şiddet uygulayanların en şiddetli şekilde cezalandırılmasının gerekliliğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle gösterdikleri fedakarlık ve vatanseverlik örneğiyle vatanımızın ve milletimizin istiklali ve istikbâli için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin asalet timsali anneleri ile eşleri başta olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadesine yer verdi.

