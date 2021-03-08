“İyiki varsın kan dostum” kampanyasına gümrük görevlilerinden destek

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Kilis’te, Çobanbey Gümrük görevlileri, “İyiki varsın kan dostum” kampanyası çerçevesinde Kan bağışında bulunarak destek verdi.

Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Gümrük Müdürlüğü personeli, 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle Kilis Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle kan bağışında bulundular.

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle “İyiki varsın kan dostum” kampanyası çerçevesinde gümrük görevlilerinin kan bağışında bulunduğunu ifade ederek, “Bu anlamlı günde Çobanbey Gümrük görevlileri kampanyamıza destek verdiler. Başta GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ile Çobanbey Gümrük Müdürü Celal Yıldırım’a teşekkür ediyorum” dedi.

Çobanbey Gümrük Müdürü Celal Yıldırım, Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz’a plaket takdim etti.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, 8 Mart dünya kadınlar günü Gümrük görevlisi bayanlar ile kızılay çalışanlarına gül armağan etti.

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