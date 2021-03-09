Kilis'te 79 bin ton katı atık bertaraf edildi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 2020 yılı ocak ayından beri 79 bin 302 ton evsel katı atık bertaraf edildiğini söyledi.
Belediye Başkanı Ramazan, Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf tesisinde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte incelemelerde bulundu.
Başkan Ramazan, Kilis'te sadece çöpleri toplamadıklarını, çöpten enerji ürettiklerini ifade ederek, “Katı atık değerlendirme geri dönüşüm ve bertaraf tesisimizde Ocak 2020'den bu yana 79 bin 302 ton evsel katı atık bertaraf edildi. 1 Ocak 2020'de elektrik üretimine başlayan tesisimizde 2 bin 400 MW enerji üretildi. Kazanılan enerji ile binlerce evin elektrik ihtiyacını karşılayacağız” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.