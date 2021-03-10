Prof. Dr. Osman Türer üniversiteye veda etti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Osman Türer'e veda programı gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uygulama Oteli Restoranı’nda düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun başta olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Aldemir ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ile İlahiyat Fakültesi akademik ve idari personeli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aldemir, Prof. Dr. Osman Türer’e teşekkür mahiyetinde bir konuşma gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından sözü alan Prof. Dr. Osman Türer, 2008’de göreve başladığı 7 Aralık Üniversitesi ile kurucusu olduğu 7 Aralık İlahiyat Fakültesinde geçirdiği dönemlerden bahsederek bu kurumun kendisi için özel bir yeri olduğunu ve böyle de kalacağını belirtti. Türer, bu ana kadar kendisine eşlik eden meslektaşlarına ve mesai arkadaşlarına teşekkürlerini sunarak veda konuşmasını tamamladı.

Prof. Dr. Osman Türer’in konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Osman Türer Hoca'nın Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve özellikle Kilis İlahiyat Fakültesine yaptığı hizmet ve fedakarlıklardan bahsederek vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkürlerini bildirdi.

Karacoşkun, uzaktan da olsa Osman Türer Hoca'dan destek ve katkı sağlayıcı faaliyetler beklediklerini belirterek sözlerini nihayete erdirdi.

Veda programı, Rektör Prof. Dr. Karacoşkun’un, Prof. Dr. Osman Türer’e plaket takdimi ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Aldemir’in İlahiyat Fakültesi çalışanları adına sunduğu hediyeyle sona erdi.

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