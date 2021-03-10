Rektör Karacoşkun tebrikleri kabul etti

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2’inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve Beraberindeki Heyet, Kilis Vaiz Mahallesi Muhtarı Şahin Tiryaki, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti.

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