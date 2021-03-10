Temaslı olduklarını saklayanlara 3 bin 450 lira ceza

Kilis Valiliği filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacağını, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, yüksek risk grubunda yer alan kentte Korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla bazı kararlar aldığı belirtildi.

Valilik açıklaması şöyle sürdü, “ Korona virüs tanılı vakaların temaslı olduğu kişiler ile ilgili yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda veya bildirimde bulunanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilerek üst sınırdan 3 bin 450 lira idari para cezası uygulanmasına ve Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması amacıyla ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir" ifadesine ver verildi.

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