Kilis’te dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüğünü söyledi.

Başkan Ramazan, Korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, “Belediye olarak çevreye her zaman önem veriyoruz. Halk sağlığını korumak amacıyla tüm kurum, cadde ve sokaklarımızın dezenfekte işlemlerini tek tek periyodik bir şekilde devam ettiriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler başta olmak üzere kent genelinde dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Daha sağlıklı yarınlarımız için lütfen kurallara uymaya riayet edelim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.