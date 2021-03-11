İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Rektör Karacoşkun’u tebrik etti

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2’inci kez atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u tebrik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Kilis Valisi Recep Soytürk, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u, göreve yeniden atanmasından dolayı tebrik etti. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Aldemir ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım’ın da katıldığı görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Kilis Valisi Recep Soytürk'e tebriklerinden dolayı teşekkür etti.

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