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Karacoşkun’dan İstiklal Marşının kabulün yıl dönümü kutlaması

İHA

Karacoşkun’dan İstiklal Marşının kabulün yıl dönümü kutlaması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un İstiklal Marşının kabul edilişinin 100. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun mesajında, "Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan ve tarih sahnesindeki varlığını perçinleyen İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere tüm istiklal kahramanlarını rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" ifadelerini kullandı.

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