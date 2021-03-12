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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan’dan İstiklal Marşının kabul edilişinin yıl dönümü mesajı

İHA

Ramazan’dan İstiklal Marşının kabul edilişinin yıl dönümü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İstiklal Marşının kabul edilişinin 100. Yıldönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Belediye Başkanı Servet Ramazan, İstiklal Marşının 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. Yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Ramazan, “ Kahraman Milletimizin bağımsızlığımız ve bayrağımız uğruna verdiği, tarihte emsali olmayan kurtuluş mücadelemizi destanlaştıran, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. Yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Topraklarımızın işgal altında olduğu yıllarda Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, tarihi boyunca sayısız destanlar yazmış olan kahraman milletimizin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan düşkünlüğünü, milli mücadele ruhunu, fedakarlığını ve cesaretini en özel şekilde dizelere dökerek Milli Marşımızla ölümsüzleştirmiştir. Milletimizin büyük bir inançla vermiş olduğu istiklal mücadelesini, muhteşem mısralarıyla ebedileştiren Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşımız, tarihten silinmek istenen milletimizin uyanışının ve dirilişinin, ne geçmişte, ne de gelecekte, esarete asla boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edilişinin ifadesidir. Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için İstiklal Marşı’mızla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuş, azimle, inançla, büyük fedakarlıklarla yürütülen istiklal mücadelemizi, yazdığı muhteşem mısralarla destanlaştırmış ve ebedileştirmiştir. İstiklal Marşımızda, en güzel ifadesini bulan birlik, beraberlik, bağımsızlık gibi ortak değerlerle, gelecek için çalışmaya devam eden milletimiz, sonsuza dek bağımsız olarak yaşayacaktır. Bizlere her zaman moral ve güç kaynağı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yıl dönümünü kutluyor, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş savaşımızda şehit düşen tüm kahraman askerlerimizi ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum” ifadesine ver verdi.

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